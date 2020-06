Kostenpflichtiger Inhalt: Wadern : Anstehender Abriss reißt alte Wunden auf

Zur Erinnerung an die genau auf den Tag vor drei Jahren öffentlich gemachte Schließung des Waderner Krankenhauses hielt die BI NSK ihre wöchentliche Mahnwache am Freitag vor dem ehemaligen Krankenhausgebbäude ab. Dort wird seit vergangener Woche der Gebäudeabriss vorbereitet. Foto: eb

Wadern Bürgerinitiative Nordsaarlandklinik verlegte wöchentliche Mahnwache vor das alte Krankenhausgebäude in Wadern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Erich Brücker

Das war ein Novum: Am Freitag hat die Bürgerinitiative Nordsaarlandklinik (BI NSK) ihre wöchentliche Mahnwache nicht wie üblich auf dem Waderner Marktplatz abgehalten. Sondern in der Elisabethstraße unmittelbar vor dem leerstehenden Gebäude des ehemaligen Waderner St.-Elisabeth-Krankenhauses. Dieser Umzug war dem kürzlich begonnenen Abriss des Gebäudes geschuldet: Seit vergangener Woche ist das alte Krankenhaus von einem Bauzaun umgeben. Ein erster Baukran ist aufgestellt worden, einige Container-Büros und -Werkstätten stehen auf dem Krankenhausgelände. Mitarbeiter einer saarländischen Abriss-Firma sind mit dem Abmontieren und Ausräumen der Gerätschaften beschäftigt.

„Für uns alle ist das heute wiederum ein besonders trauriger Tag, ebenso traurig wie der Tag im Juni vor heute genau drei Jahren, als die Schließung unseres Krankenhauses durch die Marienhaus GmbH öffentlich gemacht und anschließend sehr schnell vollzogen worden war“, begrüßte Bernd Schröder etwa 30 Mitglieder der BI NSK, die sich dort eingefunden hatten. „Viele Menschen im Waderner Raum haben eine besondere Beziehung zu diesem Gebäude durch ihre Erinnerung an Geburten, langwierige und schwere Erkrankungen, auch an Todesfälle oder aber auch überraschende Heilungen, die sie selbst oder Familienangehörige in diesem Krankenhaus miterlebt haben“, sagte der BI-Sprecher weiter.

Er erinnerte ebenfalls an den Verlust von vielen Arbeitsplätzen, die von einem engagierten Personal besetzt gewesen waren, ebenso an die ehrenamtlich engagierten „Grünen Damen“, die bis zuletzt über 25 Jahre lang einen freiwilligen Dienst am Mitmenschen verrichtet hatten. Entsprechend schmerzlich erlebe man nunmehr den Abriss. „Im Namen der BI darf ich den Betroffenen unser Mitgefühl ausdrücken“, betonte Schröder.