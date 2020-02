Wadrilltal : Werner Brücker neuer Ehrenvorsitzender vom MGV Frohsinn

info

Die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden für den Sangesbruder Werner Brücker war Höhepunkt der Versammlung. Wie von Dietmar Geiger vorgeschlagen, stimmten alle Mitglieder für diese Ernennung, nachdem der Vorsitzende in seiner Laudatio die Gründe vorgetragen hatte. „Bei der letzten Jahreshauptversammlung ist unser Sängerkamerad Werner Brücker nach 50 Jahren Vorstandstätigkeit aus dem Vorstand ausgeschieden. Alle seine Verdienste zum Wohle des Vereins, während dieser langen Zeit aufzuzählen, wäre abendfüllend. Sein größter Verdienst war zweifelsohne die Zusammenführung zweier Wadriller Männerchöre zum MGV Frohsinn. Und dem neuen Verein hat Brücker über fünf Jahrzehnte sicherlich ein Gesicht gegeben“, hob Geiger hervor. Werner Brücker hat als Vorsitzender des damaligen Männerchors Constantia, den er seit 1969 als Vorsitzender führte, den Zusammenschluss mit dem zweiten Wadriller Männerchor Liederkranz im Jahre 1972 maßgeblich initiiert und den MGV Frohsinn mit aus der Taufe gehoben. Diesen neuen Verein hat Brücker über 33 Jahre lang als erster Vorsitzender geführt. 2002 hat er das Amt an seinen Nachfolger und heutigen Vorsitzenden Dietmar Geiger übergeben, blieb aber dem Vorstand als zweiter Vorsitzender bis zum Vorjahr erhalten. Etliche Jahre war Brücker auch Mitglied im Vorstand des inzwischen aufgelösten Kreischorverbandes Merzig-Wadern, hatte den Tag des Liedes 1995 in der Stadt Wadern eingeführt, der heute noch alljährlich stattfindet und ein kultureller Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Stadt Wadern ist.