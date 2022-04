Gute Beschreibung der gesuchten Hundehalter : Hundehalter schicken gebissenes Mädchen einfach weg

Rappweiler In Rappweiler ist ein Mädchen am Ostersonntag von einem kleinen Hund ins Bein gebissen worden. Das Kind war allein mit dem Rad unterwegs. Statt ihm zu helfen, schickten die Besitzer des Hundes sie einfach weg.

Ein elfjähriges Mädchen aus Rappweiler war am Ostersonntag gegen 9 Uhr alleine mit ihrem Fahrrad in der Nähe der Straße „Am Sportplatz“ in Rappweiler unterwegs, als ein „kleiner, weißer, zotteliger Hund“, wie sie erzählt, ohne Leine auf sie zugelaufen kam. Im Glauben, dass der Hund nur an ihr schnuppern wolle, blieb das Mädchen stehen, woraufhin der Hund ihr unvermittelt in das linke Schienbein gebissen habe. Die Zähnchen des Hundes hinterließen eine blutende Wunde am Schienbein des Kindes. Nach Angaben der Polizie hätten die Hundehalter, ein Mann und eine Frau, beide schätzungsweise Mitte 40, den Hund daraufhin zu sich gerufen und zu dem Mädchen gesagt, „sie solle schnell weiterfahren“. Das tat das Kind. Zu Hause angekommen, brachten seine Eltern es ins Krankenhaus, wo die Wunde gesäubert und verbunden werden musste.