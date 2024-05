100. Geburtstag am Donnerstag Lothar Schilz blickt auf ein Leben mit vielen Wendepunkten zurück

Wadern · Von einer Kindheit geprägt von Armut über seine Zeit bei der Luftwaffe bis hin zur vierjährigen Kriegsgefangenschaft in Sibirien: Lothar Schilz hat in seinem Leben viel erlebt. An diesem Donnerstag wird der ehemalige Flugzeugführer 100 Jahre alt.

16.05.2024 , 10:00 Uhr

In einem Flugzeug hat er sich schon immer wohlgefühlt Foto: Boris Pawlenka

Von Emma Schmitz