Informationen zur Linde in Wadern : Waderner Linde am Friedhof genießt besonderen Schutz

Die große Linde am Friedhofsweg in Wadern Foto: BeckerBredel

Wadern Die Linde mit ihrem Holzkreuz am Friedhofsweg gehört zu den besonders geschützten Naturdenkmälern im Kreis Merzig-Wadern. Der Baum steht am Abzweig zum Friedhof an der Einfahrt zur Außenstelle der Straßenmeisterei.

Die Linde ist prächtig gewachsen und äußerlich kerngesund. Als solitär stehender Einzelbaum gilt sie als ortbildprägend und genießt ihren Schutz alleine deshalb. Zu dem Baum selbst haben wir in den Archiven keine Informationen gefunden. Wir wissen nur, dass er vom Landesamt für Umweltschutz regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf gepflegt wird. Sein Alter ist uns aber ebenso unbekannt wie der Grund seiner Pflanzung. Eine Besonderheit ist, dass die Linde zugleich Schatten für ein alten hölzernes Wegekreuz spendet, das im Amtsblatt des Saarlandes zusammen mit dem Baum erwähnt ist, aber keine Inschrift trägt.