später lesen Wadern Leinwand-Romanze läuft in den Lichtspielen Wadern FOTO: Filmverlieh 24bilder / Robb Rosenfeld FOTO: Filmverlieh 24bilder / Robb Rosenfeld Teilen

Twittern







Die amerikanische Romanze „Destination Wedding“ zeigen die Filmfreunde Wadern am Samstag, 12. Januar, um 20 Uhr in den Lichtspielen Wadern. Außerdem läuft der Film am Sonntag, 13. Januar, um 17 Uhr als Nachmittagsvorführung.