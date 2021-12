Plätzchenverkauf für den guten Zweck : Süßes Engagement für Leukämie-Patienten

Wadern/Hüttersdorf Die Hilfe für Leukämiekranke schmeckt süß und nach Zimt – dafür haben Desiree Bernarding und Florian Schwarz gesorgt. Bei ihrer Verkaufsaktion haben sie selbstgebackene Plätzchen angeboten und über 1600 Euro erzielt.

Mehr als 40 Kilogramm Gebäck haben die 56-jährige Wadernerin und der 35-Jährige aus Hüttersdorf gebacken. Familie und Bekannte haben sie dabei kräftig unterstützt. „Besonders ohne meinen Mann hätten wir das nicht geschafft. Stundenlang hat er an unserem Stand frische Zimtwaffeln gebacken“, erzählt Desiree Bernarding. Mit Florian Schwarz will sie sich mit der Aktion für andere von Leukämie Betroffene starkmachen: „Ich habe den Krebs besiegt, weil es diese Stammzellspenderdatei gibt, und weil Florian für mich gespendet hat. Meine Geschichte soll andere zur Typisierung motivieren.“

Bernarding freut sich über den Erfolg der Verkaufsaktionen beim Weihnachtsmarkt in der Weinscheune Hüttersdorf und beim Obi-Markt in Schmelz: „Wir haben vier zum Platzen gefüllte Spendendosen mitgebracht.“ Die hat sie persönlich an den Stiftungsvorstand Bruno Zimmer überreicht. „Wir freuen uns sehr über das Engagement und danken allen Unterstützern. Aber besonders freut mich, dass ich mit Desiree Bernarding und Florian Schwarz ein konkretes Beispiel erlebe, was unsere Arbeit bewirkt. Genau dafür setzt sich unser Team persönlich ein“, sagt Zimmer.