Wadern: Leibig fordert Umsteuern in der Politik

Wadern Nach der Ankündigung der Schließung des Lebacher Krankenhauses hält Michael Leibig von der Waderner CDU die Realisierung der Nordsaarlandklinik für drängender denn je.



Der Vorsitzende des Waderner CDU-Stadtverbands, Michael Leibig, hat die derzeitige Entwicklung der Krankenhausschließungen im nördlichen und mittleren Saarland als „sehr besorgniserregend“ bezeichnet. Damit reagiert Leibig auf die kurzfristig angekündigte Schließung des Lebacher Krankenhauses. „Wir verzeichnen mit den Schließungsplänen der CTT für das Krankenhaus Lebach die nunmehr vierte Schließung eines Krankenhauses im Saarland seit Dezember 2017 und machen uns deshalb sehr große Sorgen, wie die medizinische Versorgung in unserer Region zukünftig sichergestellt werden kann“, teilt Leibig mit.

Angesichts dessen sieht Leibig die Realisierung einer Nordsaarlandklinik als drängender denn je an, um eine zeitnahe und wohnortnahe Versorgung der Bürger in Zukunft zu gewährleisten.

So sei die Landesregierung laut Leibig aktuell dabei, einen Träger für ein neues Krankenhaus in der Größenordnung von etwa 300 Betten für das Nordsaarland zu finden. Bis Ende März soll das vom Landessozialministerium durchgeführte Interessenbekundungsverfahren abgeschlossen sein. „Wir haben noch drei Wochen Zeit bis zu diesem genannten Stichtag. Eine Nordsaarlandklinik wurde sehr oft belächelt und als ‚Wunschtraum‘ und ‚nicht realisierbar‘ tituliert. Jetzt brauchen wir ein klares Bekenntnis zu einer Nordsaarlandklinik“, fordert der CDU-Stadtverbandsvorsitzende.

Unabhängig davon spricht sich Leibig für die Einrichtung eines medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) für die Hochwaldregion aus. Mit diesem soll die allgemeine ambulante ärztliche Versorgung vor Ort sichergestellt und ergänzend zu einer Klinik etabliert werden. „Das Thema MVZ wurde von der CDU in Wadern bereits mehrfach gefordert und hat auch seinen Eingang in den Waderner Stadtrat gefunden“, sagt Leibig. Allerdings seien hier bisher kaum Fortschritte erkennbar. „Hier ist Bürgermeister Jochen Kuttler gefordert, dem Stadtrat ein Konzept vorzulegen, um endlich zielführende Maßnahmen in die Wege zu leiten. Denn hier hat schließlich die Stadt Wadern die Möglichkeit, proaktiv die medizinische Versorgungslandschaft zu gestalten“, teilt Leibig mit.

Den Vorschlag der SPD, die Landkreise Merzig-Wadern und St. Wendel eine Klinik bauen und auch betreiben zu lassen, hält Leibig für unrealistisch: „Hier werden die Bürger scheinbar für dumm verkauft. Die Umsetzung dieses Vorschlages würde die Kommunen der betroffenen Landkreise finanziell gänzlich überfordern. Die Städte und Gemeinden würden über die Kreisumlage mit den Kosten belastet. Auch wenn die Landkreise als Träger in die Bresche springen würden, läge die Finanzierungsverpflichtung weiter beim Land. Bevor die SPD-Landtagsabgeordneten Holzner und Jung systemfremde Vorschläge machen, sollten sie sich im Landtag für eine sachgerechte finanzielle Ausstattung der Krankenhäuser einsetzen. Hier kommt das Land jährlich in zweistelliger Millionenhöhe seinen Verpflichtungen nicht nach und dafür ist auch die SPD verantwortlich“, heißt es in der Mitteilung.