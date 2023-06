Schule in Nunkirchen Hochwald-Schüler bekommen neue Laptops zum Lernen

Info

Am BBZ Hochwald in Nunkirchen geht die Digitalisierung in die nächste Phase. Kurz vor den Pfingstferien erhielt die Klasse 11 der Fachoberschule im Fachbereich Wirtschaft ihre Leih-Laptops. Nach Auskunft der Schulleiterin Simone Göttert-Schwinn sollen alle weiterführenden Klassen des Berufsbildungs-Zentrums noch bis Schuljahresende ihre digitalen Endgeräte erhalten.

Die für das kommende Schuljahr 2023/24 neu angemeldeten Schülerinnen und Schüler sollen ihre digitalen Endgeräte gleich zu Beginn des neuen Schuljahres erhalten. Das BBZ Hochwald ist heute bereits digital sehr gut aufgestellt. So findet man beispielsweise in jedem Klassenraum eine digitale Tafel, und alle Lehrer verfügen bereits über Laptops. Zudem stehen 16 iPads zur freien Verfügung. Damit sind auch dem gruppenweisen Arbeiten mehrerer Schüler in einer Klasse mittels der digitalen Schülergeräte keine Grenzen mehr gesetzt. Außerdem können ferner unterschiedlichste Ergebnisse an den digitalen Tafeln gespiegelt werden.