Im Alter von 83 Jahren Mit seinem Humor und seiner Zuwendung hat er die Gläubigen begeistert

Pastor Spaniol, geboren am 24. Januar 1940 in Thalexweiler, ist am 1. August 1965 in der Liebfrauenkirche zu Trier zum Priester geweiht worden. Er war zunächst Kaplan in Wittlich und Niedermendig und anschließend zwölf Jahre lang Pastor der Pfarrgemeinde Blankenrath. Ab Januar 1984 war er bis 2014 drei Jahrzehnte lang als Nachfolger von Pastor Willibrod Gerber Seelsorger in der Pfarrei St. Martin Wadrill. Gleichzeitig zeichnete er auch für die Nachbarpfarrei Herz Jesu Kostenbach/Löstertal verantwortlich. Im Jahre 2002, nachdem er das Amt des Dechanten nach zehnjähriger Tätigkeit abgegeben hatte, übernahm er zudem die Pfarreien St. Liborius Steinberg und St. Wolfgang Morscholz.