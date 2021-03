Nunkirchen : Eine weitere Impfpraxis kommt nach Nunkirchen

Foto: dpa/Antonio Nava

Nunkirchen Das Saar-Gesundheitsministerium hat am Freitag bekanntgegeben, dass eine zweite Arztpraxis in Wadern in das Modellprojekt zur Verimpfung von Covid-19-Vakzinen in Arztpraxen aufgenommen wurde. Die in Nunkirchen ansässige Praxis vereinbart mit den ihr zugeteilten 400 Personen jeweils Termine für Erst- und Zweitimpfungen.

Die Impf-Meldungen der Praxen gehen automatisiert im Buchungssystem des Saarlandes ein. Den Impfstoff sowie das Impfzubehör erhalten die Praxen über die Kassenärztliche Vereinigung – die notwendigen Informationsunterlagen liefert das Ministerium.

Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich sieht in dieser Entscheidung des Ministeriums einen Erfolg ihrer Bemühungen, zeitnah auch im Landkreis Merzig-Wadern Impftermine zu ermöglichen. Sie ist über diese Entscheidung deshalb sehr erfreut und begrüßt die zweite Impfpraxis im Grünen Kreis: „Das Bemühen um zusätzliche Impfmöglichkeiten im nördlichen Saarland hat sich gelohnt, denn mit Nunkirchen und Wadern befinden sich jetzt zwei der acht saarländischen Pilotpraxen im Landkreis Merzig-Wadern. Das ist eine ausgezeichnete Quote. Außerdem sollen ab Mitte April weitere Praxen Impfungen vornehmen.“