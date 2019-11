Landestreffen der St.-Barbara-Bruderschaften : Seit vielen Jahren der Tradition verpflichtet

Löstertal Bei der Versammlung der Arbeitsgemeinschaft der saarländischen St.-Barbara-Bruderschaften im Bistum Trier wurde Gottfried Sänger geehrt.

An Terminen stehen die zentrale Barbarafeier am 6. Dezember im Vereinshaus in Fraulautern und eine Mettenschicht im Stollen am Bostalsee am 20. Dezember an. Der Delegiertentag des Landesverbandes ist am 7. März kommenden Jahres, der Tag der AG am 4. April. Der Bergmannstag wird am 29. Juni gefeiert.