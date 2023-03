Neuer Ort der Begegnung Land fördert Mehrgenerationenküche in Bürgerhaus Morscholz

„Dorfgemeinschaftshäuser sind von großer Bedeutung für ein aktives Vereins- und Gemeinschaftsleben in unseren Dörfern“, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums. In Morscholz komme nun eine besondere Funktion dazu: Durch eine Mehrgenerationenküche solle die Dorfgemeinschaft, besonders im Hinblick auf den Austausch von Jung und Alt, noch enger zusammenrücken und neben gemeinsamem Kochen auch aktiv Rezepte austauschen. Um das Vorhaben zu realisieren, hat die Landesregierung die Gemeinde mit exakt 46 959 Euro unterstützt.