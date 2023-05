Dauerbaustelle Warum die Straßensperrung mitten in Wadern so lange andauert

In seiner Mitteilung geht der LfS auf die Gründe dafür ein, warum sich die Sperrung so in die Länge zieht: Die Schäden an der Straße, die zur Sperrung geführt haben, machen demnach den Neubau eines so genannten Durchlassbauwerks erforderlich. Was war geschehen? Am 29. März wurde bei einer routinemäßigen Befahrung des Streckennetzes durch den Betriebsdienst des Landesbetriebes eine Setzung der Fahrbahn an der besagten Stelle nördlich des Kreisverkehrs festgestellt. „Diese vergrößerte sich in den Folgetagen, woraufhin die Fahrbahn in Richtung Dagstuhl aus Sicherheitsgründen gesperrt werden musste“, erläutert LfS-Sprecher Lukas Bermann.