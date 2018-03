Kunst leitet in den Frühling über

„Bildgewaltig“ startet die Stadt Wadern am kommenden Sonntag, 25. März, 13 bis 18 Uhr, in den Frühling: Zur Kunstroute Wadern, kurz Kuwa genannt, öffnen die Geschäfte. Zum zehnten Mal verwandeln sich die Waderner Geschäfte zu Bildergalerien: Das Konzept „Flanieren und Kunst genießen“ lockt traditionell zahlreiche Besucher in die Innenstadt von Wadern. Künstler versammeln sich in den Geschäften und stellen ihre Arbeiten aus. Für Montmartre-Flair sorgt der KünstIer Igor Michajlow. Er fertigt auf Wunsch Porträts an. Tanja Bach lässt sich über die Schulter schauen, wenn sie ihre Aquarelle malt.

Die Kuwa wurde 2008 von der Stadt Wadern in Zusammenarbeit mit der Galerie Multi Koppes ins Leben gerufen. Seither ist sie fester Bestandteil des Waderner Frühlings. Vor allem der gute Zuspruch der Besucher, Künstler und Geschäftsleute spornt die Macher jedes Jahr aufs Neue an. „Kunst sollten alle überall genießen können. Dafür muss man nicht unbedingt in ein Museum oder eine Galerie gehen“, sagt der Mitinitiator Jörg Koppes. Weit entfernt von Museumssterilität trifft man nach seinen Worten hier auf Kunst zum Anfassen. Ob Buchhandlung, Reisebüro, Frisör, Optiker, Gaststätte, Schuh-, oder Blumengeschäft: Die engagierten Waderner Geschäfte werden zum Ausstellungsort. Das Besondere an der Kuwa ist, dass die Künstler vor Ort sind. So können alle Kunst- und Kulturfreunde nicht nur die Arbeiten, sondern auch die Künstler kennen lernen – ohne Eintrittspreise. Außerdem vermittelt ein Flyer mit Angaben zu allen Künstlern, den Geschäften und einer Karte eine Übersicht über die Route. Das Faltblatt ist kostenlos im Rathaus und den Geschäften erhältlich.

Waderns Bürgermeister Jochen Kuttler wird die Meile um 12.30 Uhr in der Kunststelle, Oberstraße 4-6, eröffnen. Anschließend spielt die Band Exiled Buskers alternativen Akustikrock. Auf dem Marktplatz gibt die Formation Mama Said ein Konzert. Um 15 Uhr steht Tommy Leidinger mit einer Kinderzaubershow zum Mitmachen auf der Bühne. Auf dem Montmorillon-Platz ist ein Gokart-Parcours aufgebaut, auf dem die Motorsportfreunde Hochwald ihr Können beweisen. Zudem werden Vorführungen der Feuerwehr und der Jugendwehr erwartet. Händler präsentieren neue Auto- und Fahrradmodelle. Ein Frühlingsmarkt wird aufgebaut.

Infos zur Kuwa unter www.wadern.de und unter Tel. (0 68 71) 50 71 20.

FOTO: Stadt Wadern

FOTO: Marta Toth

FOTO: Francesco Görgen

FOTO: Marianne Aatz

FOTO: Martina Tilch

FOTO: Kita Die Arche Wadern

FOTO: Kita St. Michael

FOTO: Barbara Ihle

FOTO: Elisabeth Elke Kandels

FOTO: Monika Lencik

FOTO: Gisela Sahner

FOTO: FGTS Wadrill

FOTO: Mechthild Schneider

FOTO: Pierre Foss

FOTO: Viktor Wormsbecher