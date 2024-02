Mit Traumpaar und Gardetanz Narren brachten das Bürgerhaus zum Kochen

Morscholz · Dieses Jahr ist in Morscholz fünffach verrückt: Der Heimat- und Kulturverein feiert 5x11tes Jubiläum. Und so ließen sich die Narren bei der Kappensitzung am Wochenende nicht mehr bremsen.

06.02.2024 , 10:47 Uhr

Toll in Form: Die Kleine Garde zeigte in Morscholz eine reife Leistung. Foto: Ute Keil

Von Ute Keil

Hoch ging es her im Morscholzer Bürgerhaus, wo der örtliche Kultur- und Heimatverein seinen 5x11ten Geburtstag feierte. Die Moderatoren, Kirsty Meyer und Markus Wollscheid, erklärten glaubwürdig, dass sie dieses Mal nicht so viele Witze über die Steinberger reißen wollten, aber der Geist ist willig und die Bosheit ist in diesem Falle nicht schwach, sondern übermächtig. Allerdings zeigte die Anwesenheit etlicher Steinberger im Publikum, dass „die da oben“ durchaus mitlachen können und die Morscholzer trotz allem noch lieb haben.