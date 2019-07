Street-Food-Festival feiertPremiere : Köstlichkeiten aus aller Welt im Hochwald

In Wadern steht das erste Street-Food-Festival an. Foto: Tat&Drang

NOSWENDEL Rund 20 Anbieter haben sich zum ersten Street-Food-Festival in Wadern angekündigt. Start ist am Freitag im Freizeitzentrum Noswendel.

Die Kreationen der rund 20 Anbieter, die nach Angaben der Stadt nach Noswendel kommen, stammen aus der ganzen Welt und ermöglichen eine kulinarische Erkundung der Kontinente. So verbindet Kevin Ip Man Ho mit seinen handgerollten Sushi-Burritos japanische und mexikanische Essgewohnheiten. Wer mehr auf afrikanische Küche steht, der ist bei Awa Kandji-Bachtig richtig. Die gebürtige Senegalesin lebt seit 1994 in Deutschland und hat die kulinarischen Spezialitäten des westafrikanischen Landes mit nach Wadern gebracht.

Eine weitere Möglichkeit, über den kulinarischen Tellerrand hinauszublicken, bietet die „Red Door One UG“ mit ihrem Stand „Dim Sum to the People“. Dim Sum – zu Deutsch: „das Herz berühren“ – entstammt der chinesischen Küche und bezeichnet Snacks, die zwischendurch verzehrt werden können. Insbesondere in Hong Kong erfreut sich die kleine Mahlzeit großer Beliebtheit. Die Teigtaschen können auf vielfältige Art und Weise gefüllt werden. Beim Street-Food-Festival in Wadern können sich die Besucher einen Eindruck von den zahlreichen Variationen machen.