Gelungener Auftakt Kreative Auszeit unter Frauen

Seit Oktober 2022 gibt es im Pastoralen Raum Wadern die Initiative „Neue Frauenorte“. „Die Idee zu der Initiative hatten wir schon länger, doch Corona hat uns ausgebremst“, sagt Gemeindereferentin Dagmar Hack-Selzer von der Pfarrei Losheim, die gemeinsam mit Gemeindereferentin Tanja Buchheit-Thewes vom Leitungsteam des Pastoralen Raums Wadern und Pastoralreferentin Martina Zimmer zu den Initiatorinnen gehört. Vorbild ist die Frauenkirche „Frauen (T)raum” aus Köllerbach, in der sich seit mehreren Jahren Frauen treffen und auf ganz unterschiedliche Weise ihren Glauben ausdrücken. Es soll ein Ort entstehen, der Frauen, egal welchen Alters und welcher Nationalität, einen Raum bietet, wo sie sich begegnen können und gemeinsam auf Spurensuche gehen, um ihre Fähigkeiten und Charismen zu entdecken. Bewusst haben die drei auf das Wort „Kirche“ im Namen verzichtet. „Wir wollen auch Frauen ansprechen, die nicht in die Kirche kommen oder mit dieser in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht haben“, sagt Buchheit-Thewes. So fand die Auftaktveranstaltung nicht in Kirche oder Pfarrheim, sondern im Forsthof in Nunkirchen statt. Dabei wurden Ideen gesammelt: Regelmäßige Stammtische, Frauenwanderungen mit Impulsen, Gottesdienste an besonderen Orten und ein Kreativtag waren die Wünsche der Frauen. Die Orte werden bewusst gewechselt, damit im ländlichen Raum die Erreichbarkeit für möglichst viele gegeben ist.