Korrektur : Formulierung sorgte für Irritationen: Begräbnisleiterinnen sind keine Bestatterinnen

Wadern Die Überschrift des vor wenigen Tagen veröffentlichten SZ-Artikels „Wadern hat zwei neue Bestatterinnen“ hat zu Irritationen geführt, sagt Renate Hausen – eine der beiden Frauen, um die es in dem Beitrag ging.

Denn tatsächlich seien sie und Karin Ebert in einem einjährigen Kurs seitens des Bistums Trier zu ehrenamtlichen Begräbnisleiterinnen ausgebildet worden – wofür ihnen unlängst im Rahmen des Erntedankgottesdienstes in Wadern die Ernennungszertifikate überreicht wurden. Der Kurs habe sie befähigt zum „Dienst als ehrenamtliche Leiterin von Begräbnisfeiern“, stellt Renate Hausen gegenüber unserer Redaktion klar. Die im Artikel und dessen Überschrift mehrfach verwendete Wortwahl „Bestatter“ sei in diesem Zusammenhang missverständlich und führe in die Irre.