Wer stellt sich zur Wahl? Wahl in Wadern – eine Partei tritt erstmals an, eine andere nicht mehr

Bei der Kommunalwahl 2019 blieb die CDU stärkste politische Kraft im Stadtrat von Wadern: Sie errang 13 von 33 Sitzen in dem Gremium. Danach folgte die SPD mit neun Sitzen und die Liste Pro Hochwald mit acht Sitzen. Mit zwei Sitzen sind die Grünen im Rat vertreten, der letzte verbliebene Sitz ging an die Freien Wähler Wadern (FWW). Bei der Wahl 2019 war auch die Linkspartei angetreten, hatte aber nicht den Einzug in den Stadtrat geschafft. Beim Wahlgang am 9. Juni dieses Jahres nun wird die Linkspartei nicht dabei sein, es wurden keine Kandidaten nominiert. Dafür wird, anders als noch 2019, die AfD mit einer Kandidatenliste an den Start gehen. Und auch die FDP, die 2019 ebenfalls ohne Stadtratssitz geblieben ist, schickt wieder Kandidaten ins Rennen.