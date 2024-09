Frust über Bußgelder Knöllchen-Flut bei Veranstaltungen in Wadern: Bürger fühlen sich abgezockt

In den letzten Wochen kam es in der Stadt Wadern immer wieder zu Unmut bei Bürgern, die bei Veranstaltungen mit Bußgeldern für Falschparken konfrontiert wurden. Betroffene sprachen von einer „gefühlten Abzocke“, denn Ort und Zeitpunkt erschien ihnen willkürlich gewählt. Immerhin waren es satte 55 Euro pro Falschparker, etwa bei dem Einschulungsgottesdienst in Wadrill, dem Kita-Fest in Morscholz oder den ehrenamtlichen Helfern der Freitagsküche in Wadern.