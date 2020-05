Kostenpflichtiger Inhalt: Es geht wieder hoch hinaus : Kletterhalle in Wadern ist ab Dienstag wieder geöffnet

Daumen hoch: Der Vorsitzende der Sektion Ski- und Bergfreunde Hochwald, Manfred Dillschneider, hofft auf ein reges Treiben in der neuen Kletterhalle in Wadern, die ab Dienstag wieder ihre Türen öffnet. Foto: eb

Wadern Das Kletterzentrum der Ski- und Bergfreunde Hochwald darf ab Dienstag wieder öffnen. Es gelten jedoch Hygiene- und Abstandsregeln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Erich Brücker

Für Seilkletterer geht es ab Dienstag, 26. Mai, wieder hoch hinaus. Denn dann öffnet das Kletterzentrum der Ski- und Bergfreunde Hochwald hinter der Stadthalle Wadern wieder seine Türen. Die Anzahl der gleichzeitig anwesenden Kletterer in den Bereichen Seilklettern, In- und Outdoor sowie Bouldern ist jedoch noch eingeschränkt. In der Halle und im Foyer gelten die ausgewiesenen Hygiene-Maßnahmen und einschlägig bekannten Abstandsregeln von 1,50 Metern.

„Markierungen auf dem Fußboden und an den Wänden sind besonders zu beachten“, sagt der Vereinsvorsitzende Manfred Dillschneider. Diese geben nach seinen Worten die gewünschten und erlaubten Wege an. Weiter appelliert er an die Besucher: „Nutzt das bereitgestellte Desinfektionsmittel. Im Foyer ist ein Mund-Nasen-Schutz verpflichtend. Es wird empfohlen, diesen auch in der restlichen Halle zu tragen. Beim Klettern und Sichern kann der Mund-Nasen-Schutz abgelegt werden.“ Der Aufenthalt im Foyer sei nur zum Einchecken und als Durchgang (z. B. zum WC) gestattet. Weiter weist er darauf hin: „Die Umkleiden bleiben geschlossen. Bitte in Trainingskleidung kommen.“

Indoor können gleichzeitig 14 Kletterer die Wand hoch gehen, dabei muss jede zweite Seilschaft dann frei bleiben, um der Abstandsregel Genüge zu tun. An der Außenwand können sechs Kletterer gleichzeitig mit Abstandswahrung ihr Können probieren, während sich weitere sechs an der Boulderwand austoben können. An der Treppe zum Boulderraum ist ein Ampelsystem installiert und besonders zu beachten. Ebenfalls wird empfohlen, flüssige Kreide als zusätzliche, aber keineswegs alleinige Schutzmaßnahme zu verwenden. „Um allen interessierten Kletterern, insbesondere denen mit einem längeren Anreiseweg, Planungssicherheit zu geben, bitten wir dringlichst darum, auf der Homepage des Vereins online Zeitslots kostenfrei für den vorgesehenen Besuch zu buchen“, macht Dillschneider aufmerksam. Die Möglichkeit der kontaktlosen Zahlung sollte gewählt werden.

Vorläufig könne am Dienstag und Donnerstag leider kein betreutes Familienklettern angeboten werden. Familien, die Sicherungskenntnisse besitzen, können aber entsprechend der vorstehenden Hinweise Zeitslots buchen und eigenständig die Halle besuchen. Weiterhin gilt: Sicherer zahlen keinen Eintritt, müssen sich aber ebenfalls vorab einen Zeitslot buchen. Zuschauern ist der Eintritt gänzlich untersagt.

Abschließend dankt der Vereinsvorsitzende den Zeitkarten-Besitzern, die auf eine Verlängerung der Laufzeit ihrer Kletterzeiten verzichtet haben. „Wer dies nicht möchte, kann eine Laufzeitverlängerung um die Dauer der Schließung des Kletterzentrums wünschen“, sagt Dillschneider. Formlos sollte dies dann dem Verein mit Nennung des Vor- und Nachnamens sowie des Geburtsdatums per E-Mail an verlaengerung@dav-hochwald.de mitgeteilt werden.

Kurse können bis zu einer Teilnehmerzahl von vier Personen durchgeführt werden. Anmeldung hierzu bitte per E-Mail an kletterzentrum@dav-hochwald.de.