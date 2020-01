Wadrill : Kirchenchor eröffnet Jubiläumsjahr

In vielen Proben haben sich die Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores Cäcilia Wadrill auf ihr Weihnachtssingen vorbereitet. Foto: eb

Wadrilltal Mit einem Weihnachtssingen startet der Kirchenchor „Cäcilia“ Wadrill am Sonntag in das 250. Jahr seines Bestehens. Groß gefeiert wird am 23. August.

Zum Ausklang der Weihnachtszeit und zum Auftakt in sein Jubiläumsjahr zum 250-jährigen Bestehen veranstaltet der Kirchenchor „Cäcilia“ Wadrill wiederum ein Weihnachtssingen. Dieses findet an diesem Sonntag, 12. Januar, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin Wadrill statt. „Wir bieten weihnachtliche Chormusik aus unterschiedlichen Zeitepochen und Stilen an im Wechsel mit traditionellen Weihnachtsliedern zum Mitsingen“, gibt Chorleiterin Gertrud Mark einen Einblick in das vorgesehene Programm. Damit kann jeder Besucher noch einmal seiner Weihnachtsfreude Ausdruck verleihen, denn in der katholischen Liturgie endet die Weihnachtszeit am 6. Januar mit dem Herrenfest der Taufe des Herrn.

Unterstützt wird der Chor von Sängerinnen und Sängern des befreundeten Kammerchors Collegium Cantorum Saar. Am E-Piano und der Orgel begleitet ihn Monika Köpke, Kirchenmusikerin in Wadern und Holger Wegmeyer wird wieder die Violine spielen. Klassische Stücke wie „Stille Nacht“, das weltweit als das bekannteste Weihnachtslied und als Inbegriff des Weihnachtsbrauchtums im deutschen Sprachraum gilt, werden ebenso im Repertoire nicht fehlen wie „Kommet ihr Hirten“, oder „Gloria in excelsis Deo“ und „Süßer, die Glocken nie klingen“, ebenso „O du fröhliche“ oder „Alle Jahre wieder“. Ein mehrstimmiger Weihnachtskanon und das Tollite Hostias aus dem Weihnachtsoratorium von Saint-Saëns bilden den festlichen Abschluss des Weihnachtssingens.

Info Der nachweislich älteste Verein im Ort In einem handgeschriebenen Gradualbuch von 1770, das sich noch im Pfarrarchiv befindet, werden Chorsänger erwähnt, für die Gesangbücher angeschafft wurden. Der damalige Pfarrer Johannes Jacobi jun., Neffe seines Vorgängers mit dem gleichen Namen, ließ einen jungen Mann aus Trier kommen, um in der Hochwaldpfarrei Gesang zu lehren. Gegenüber späteren Gründungsjahren ist dieses Jahr umso glaubhafter, da 1769 eine zweite Kirche am alten Kirchturm, der erstmals 981 urkundlich erwähnt ist, gebaut wurde. Von daher darf der Kirchenchor für sich in Anspruch nehmen, die älteste Vereinigung in Wadrill zu sein. Mit einem besonderen Festtag am 23. August wird das 250-jährige Jubiläum innerhalb der Pfarrei gefeiert. Allerdings ist der Fortbestand des Kirchenchores sehr gefährdet, da er stark überaltert ist, nur noch fünf Männer- und 20 Frauenstimmen zählt. „Das Werben um neue Mitglieder ist wohl angebracht“, so der Vorsitzende Detlef Junk, schließlich soll es über das Jubiläumsfest hinaus weiterhin liturgische, konzertante und weltliche Auftritte geben. Geprobt wird mittwochs um 19.30 Uhr im Gasthaus Fritzen.

Die Leitung liegt in den bewährten Händen der Musiklehrerin und Kirchenmusikerin Gertrud Mark, die den Kirchenchor im Jubiläumsjahr schon 25 Jahren leitet. „Unser Weihnachtssingen wird sicherlich ein tolles Erlebnis werden und vielleicht ist der eine oder die andere so angetan, dass er oder sie selbst auch im Kirchenchor mitsingen möchte“, macht die Chorleiterin Werbung für ein Kommen, das sich sicherlich lohnen wird. Die dargebotenen Vorträge werden es beweisen. Der Eintritt ist frei.