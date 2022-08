Kinohistorie in Wadern : Eine Zeitreise in die 100-jährige Geschichte der Lichtspiele Wadern

Markant ist auch die Außenansicht der Lichtspiele Wadern. Foto: Brücker Erich

Wadern Was rund um die Lichtspiele Wadern so alles passiert ist, weiß Hanns Peter Ebert von den Filmfreunden ganz genau. Eine Zeitreise.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Margit Stark

Die ganz Großen aus Hollywood sind in dem nostalgischen Saal in der Oberstraße 10 in Wadern versammelt – zu sehen in Szenen, in denen sie Filmhistorie geschrieben haben. Die Melone, das schwarze Spazierstöckcken und übergroße Schuhe sind charakteristisch für Charlie Chaplin. Legendär auch die Szene aus dem Film „Das verflixte 7. Jahr“, die Marilyn Monroe zeigt, wie sie auf einem U-Bahn-Schacht steht und versucht, ihre Unterwäsche zu verbergen. „Wir haben die Plakate bei der Renovierung des Kinos entdeckt“, verrät Hanns Peter Ebert über die Poster, die auch „Casablanca“-Star Humphrey Bogart mit Trenchcoat und Hut zeigen ebenso wie den charismatischen James Dean, der im Leben wie auf der Leinwand gerne den Rebellen gab.

Ebert, Vorsitzender der Filmfreunde der Lichtspiele Wadern, die vor zehn Jahren das frühere Starlight-Kino auf ein neues Fundament gestellt haben, ist nach eigenen Worten begeisterter Kino- und Filmfan. So hat er sich auch die Aufgabe gestellt, die Historie der Lichtspiele im Grünen Kreis, vor allem die des Kinos in der Waderner Oberstraße, zu erforschen. Wann genau das erste Wanderkino in dem einstigen Saal für Tanz, Theater, Feste und Versammlungen Station gemacht hat, vermag er nicht zu sagen. „Das ist nicht bekannt.“ Sicher ist nach den Worten von Ebert, dass das Gebäude ganz eng mit der Familie Dubois verbunden ist. Sie habe die Ratsschenke 1892 übernommen, die „bis 2013 ein beliebter Treffpunkt – insbesondere für die Vereine in Wadern – war“.

Die Vorführungen der Wanderkinos müssen nach Eberts Recherchen ein großer Erfolg gewesen sein, sodass Theodor Dubois, damaliger Betreiber der Ratsschenke, überlegte, sich einen Projektor anzuschaffen – ein Gedanke, der nach mündlichen Erzählungen Mitte der 1920er Jahre in die Tat umgesetzt wurde. „Man kann davon ausgehen, dass zunächst auch nur einzelne Vorführungen mit einem mobilen Projektor stattfanden“, erzählt Ebert. Franz Dubois, der Sohn von Theodor Dubois, und seine Frau Anni gingen laut Ebert wenige Jahre später einen Schritt weiter und entschieden sich, neben der Wirtschaft auch ein vollwertiges Kino zu betreiben, als zweites wirtschaftliches Standbein. Hanns Peter Ebert: „Für den 29. März 1930 dokumentiert das Gewerberegister der damaligen Amtsgemeinde Wadern die Anmeldung eines Kinos mit Betriebsaufnahme zum 1. April 1930. Das kann als die eigentliche Geburtsstunde der Lichtspiele Wadern angesehen werden, die zunächst noch unter Ton-Lichtspiele firmierten.“

Lange sei der Saal für Gesellschaften und Veranstaltungen genutzt worden, ebenso sei die Kegelbahn unter anderem bei sonntäglichen Frühschoppen bespielt worden. Seien es zunächst 180 fest installierte Sitzplätze gewesen, „stieg die Kapazität nach dem Zweiten Weltkrieg auf 250 Plätze“. Eine ähnliche Entwicklung gab es laut Ebert auch bei der Anzahl der Vorführungen. „Es wurde in der Anfangsphase an zwei Tagen in der Woche gespielt. Zu den Filmrausch-Zeiten im Saarland in den späten 50er Jahren wurde fast jeden Tag gespielt, und es gab zum ersten Mal auch Spätvorführungen.“

Lesen Sie auch Dotiert mit 10 000 Euro : Saarländischer Kinopreis 2022 ist ausgelobt

Längst sei aus dem anfänglichen Nebenerwerb ein Unternehmen geworden, das auf eigenen Füßen stand – ein Grund, warum die Betreiberfamilie 1954 begann, die Lichtspiele zu renovieren. „Die dafür genutzten Umbaupläne stammten interessanterweise noch aus dem Jahr 1942. Vorführraum, Toiletten, Bühne, Treppenaufgang und die Fassade des Hauses: Fast alles wurde umgebaut, umgestaltet und umgerüstet, um den gestiegenen Erwartungen der Kinobesucher gerecht zu werden“, erzählt Ebert. Nach dem Tod von Franz Dubois 1960 habe sein Sohn Karl-Heinz Dubois den Kinobetrieb übernommen. Seine Mutter Anni sei noch lange für Kasse und Theke zuständig gewesen. Man kann die Dubois mit Fug und Recht als kinoverrückt bezeichnen, klärt Ebert auf: Die Familie habe bis zur Schließung auch die Lichtspiele Losheim und die Kurlichtspiele Weiskirchen betrieben. Die wöchentlichen Filmvorführungen in den Kurkliniken Weiskirchen seien wegen ihrer guten Auslastung lukrativ gewesen, sagt Ebert.

Das Jahr 1959 läutete nach Eberts Bekunden einen Wendepunkt ein und sorgte für einen spürbaren Einbruch der Kinoumsätze. „Mit der Rückgliederung des Saarlandes in die Bundesrepublik Deutschland nahm das Medium Fernsehen erst richtig Fahrt auf“, berichtet er. „Ein paar Tausend Fernsehanschlüsse hatte es in den bis 1958 währenden Telesaar-Zeiten gegeben. In nur elf Monaten nach dem Tag X, dem 6. Juli 1959, hat der Zuwachs an Fernsehgeräten im Land etwa 1000 Prozent betragen“, hat Ebert recherchiert. „Bereits im April 1960 war die Zahl von 30 000 privaten Fernsehanschlüssen überschritten. Umsatzeinbrüche der Kinos von bis zu 60 Prozent waren die Folge.“

Während die ersten Kinos laut Ebert schlossen, blieb die Familie Dubois am Ball und stellte sich auf ein verändertes Kundenverhalten ein. „In den 60er Jahren wurden die Lichtspiele zu einem Service-Kino mit Tischen in jeder Reihe, Raucherlaubnis und Bedienung am Platz“, nennt er ein spezielles Angebot, das die Familie an die Besucher machte – ebenso wie besondere Marketing-Aktionen. So habe man die Film-Reihe mit dem tollen VW-Käfer „Herbie“ mit einem Autohaus vor Ort beworben.

Die nächste Belastungsprobe für das Medium Kino: der Einzug von Videokassetten. „In einem Bericht der Saarbrücker Zeitung aus dem Jahr 1982 beschreiben August Welsch von den Kinos Besseringen und Mettlach sowie Karl-Heinz Dubois ihre Situation. Einmal, höchstens zweimal im Monat gibt es den wirklichen Publikumserfolg, der die Kassen klingeln lässt. Spätvorstellungen und Softporno-Filme bringen das Geld zum Überleben des Kinos, werden beide zitiert.“ Die Überschrift des Artikels: „Programm ist eine Frage der Zuschauerzahl“.

Anfang der 90er Jahre haben die Waderner Lichtspiele nach den Worten von Ebert das Gesicht erhalten, das immer noch so charakteristisch für die Lokalität ist: Eine nostalgische Atmosphäre mit Plüsch-Sitzen, viel Beinfreiheit, Holztischen mit kleinen Lampen – überstrahlt von einem Sternenhimmel. Trotz aller Bemühungen und Aktivitäten wie dem Kreis-Kinder-Kino, den Reihen „Der Besondere Film“ oder „Kirche im Kino“ waren die Tage der Lichtspiele in Wadern und Losheim gezählt: Sie schlossen laut Ebert im Sommer 2011.

Ein Sternenhimmel thront über dem Saal, den eine nostalgische Atmosphäre auszeichnet – mit Plüsch-Sitzen, viel Beinfreiheit und Holztischen mit kleinen Lampen. Foto: Brücker Erich

Das Foto zeigt ein Filmvorführgerät der vergangenen Jahre. Heute reicht ein Computer. Foto: Brücker Erich

Der letzte Betreiber der Lichtspiele in Wadern war der zwischenzeitlich verstorbene Axel Dubois. Foto: rup/ROLF RUPPENTHAL 01727172400