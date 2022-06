Neuer Wirt im Dagstuhler Hof : Orientalische Würze für das Traditionsrestaurant

Mitte Februar haben Khalid Arabe und Lebensgefährtin Svetlana Lipnitzki das Traditionshaus Dagstuhler Hof in Wadern wieder eröffnet. Foto: Erich Brücker

Wadern Zur Gänseleber-Terrine reicht er die Zwergorange namens Kumquat, Macadamia-Nüsse und Brioche. Die Vitamin-C-Bombe ist nicht das einzige Exotische, das auf der Speisekarte von Khalid Arabe steht. So bereichert der gebürtige Marokkaner seinen Taschenkrebs-Salat mit Avocado-Püree und Argan-Öl, das flüssiges Gold genannt wird.

Der Arganbaum wächst im Südwesten von Arabes Heimatland – in der Wüstenregion. Seine Wurzeln schlagen bis zu 30 Meter tief in den Boden, was es ihm ermöglicht zu überleben und seiner Umgebung Leben zu schenken. Sein Öl wird als Medizin, Speiseöl und als Kosmetik verwendet,

Mitte Februar haben der Spitzenkoch und seine Lebensgefährtin Svetlana Lipinitski das Restaurant in der Stadtmitte von Wadern geöffnet – ein Haus mit bis zu 40 Plätzen, das Geschichte atmet.

„Ich möchte an die 150-jährige Tradition anknüpfen“, verrät der 57-Jährige. Sie ist ihm nach seinen Worten ebenso wichtig wie die Atmosphäre und die mediterrane Note zum Wohlfühlen in seinem neuen Restaurant. Die Arbeitsteilung hat das Paar klar geregelt: Während er in der Küche steht, ist sie für den Service zuständig – Blumen und eine gefällige Deko inklusive. Wie in seinem früheren Restaurant L’ Arganier im Handelshof in Saarbrücken setzt Khalid Arabe auf eine hochwertige, französisch-mediterrane Küche mit Einflüssen aus seiner Heimat Marokko. „Orientalische Würze“ nennt er das, was seinen Gerichten den für ihn so typischen Charakter verleiht und was so viele Fans findet. So kredenzt er Kalbskotelett in Aromaten gebraten, dazu Pak-Choi, Pilze und Jus. In Rotwein schmort die Lamm-Haxe reicht dazu eine Sellerie-Knoblauch-Mousseline und Kartoffel-Gratin. Der Kabeljaurücken liegt auf Spargel. Dazu gibt es es eine Bärlauch-Sauce. Die Seeteufel-Medaillons werden mit Artischocken-Pecorino-Ravioli und Madrascurry-Sud serviert. Und frische Trüffel dürfen im Frühling auch nicht fehlen – als Beilage gibt es Nudeln. Klein aber fein liest sich die Dessertkarte – der warme Schokoladen-Kuchen mit flüssigem Kern verlockt, dazu marinierte rote Früchte und ein Himbeeren-Sorbet, eine Joghurt-Limetten-Schnitte mit einm Salat aus Erdbeeren und einem Rhabarber-Sorbet und einer Auswahl aus französischen Käse mit Obst und Chutney.

Sechs Jahre lang hat Arabe dem Restaurant in der Landeshauptstadt seinen Stempel aufgedrückt. Danach verließ Arabe das denkmalgeschützte Stengelhaus in der Saarbrücker Wilhelm-Heinrich-Straße – um sich einer neue Herausforderung zu stellen. Die fand er im März 2019 als Pächter im Restaurant Weiherhof im Nunkirchen Golfpark. Den neuerlichen Umzug innerhalb Hochwald-Stadt hat der Mann, der nach eigenen Worten auf frische und saisonale Produkte setzt, nicht bereut. „Ich liebe eine unkomplizierte Küche“, sagt der 57-Jährige, der 1983 mit der Lehre begonnen hatte. Über acht Jahren war er nach seinem Bekunden zudem im Restaurant des Forsthauses Neuhaus für die Küche verantwortlich gewesen, bevor er seinerzeit von Jutta und Peter Kuntze den Handelshof übernahm, da sich das Paar in den Ruhestand verabschiedete.

Ob in der Landeshauptstadt oder im Hochwald: Die Resonanz der Gäste ist nach seinem Darfürhalten sehr positiv. Demnächst will er im Herzen von Wadern eine Terrasse mit 30 Sitzplätzen eröffnen – eine Möglichkeit, die leckeren Speisen auch Freiluft zu genießen – neben dem Haus, auf dessen Historie der Küchenchef stolz ist. „1857 hat der damalige Besitzer Johann Lehnen einen Antrag gestellt, eine Brauerei zu gründen“, erzählt Arabe, der nach eigenem Bekunden längst Saarländer geworden ist. International bestückt ist die Weinkarte, die er anbietet. „Es sind gut 80 Positionen. Sie stammen aus Frankreich, Italien, Spanien und aus vielen deutschen Regionen, so wie von der Obermosel, der Saar und aus der Pfalz“, zählt er auf.

Über den Zuzug der neuen Wirtsleute freut sich Waderns Bürgermeister Jochen Kuttler. „Ich war an der Vermittlung der Räume an die beiden beteiligt“, sagt der Verwaltungschef. Und die Stadt unterstützt nach seiner Darstellung das Projekt mit einem Mietzuschuss. „In Wadern gibt es überhaupt nichts mehr, bei dem wir nicht mitmischen. Nur so kann ein sinnvolles und abgestimmtes Angebot auf Dauer etabliert werden. Das haben wir beim Restaurant Dompropst so gemacht, beim Bio-Laden, beim Kunden-Center der Energis und bei vielen Dingen mehr“, verrät Kuttler, der sich als Fan einer guten Küche outet. Und die gebe es in Wadern reichlich: „Wir haben viele gute Adressen in der Stadt“, sagt er stolz.