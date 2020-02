Absagen in Wadern und Lockweiler : Keine Schule wegen Unwetter

Wadern/Lockweiler Am Hochwald-Gymnasium in Wadern fällt der Unterricht am Montag, 10. Februar, aus. Das gab die Schule auf ihrer Internetseite bekannt. Grund hierfür ist die Unwetterwarnung wegen des Sturmtiefs „Sabine“.