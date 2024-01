Aufgestockt aus der Vereinskasse Auf diese katholischen Frauen ist Verlass

Sich ehrenamtlich für Mitmenschen in Not oder andere soziale oder kirchliche Zwecke zu engagieren, das steht auf der alljährlichen Agenda der Katholischen Frauengemeinschaft Maria Himmelfahrt. So haben die Büschfelder und Überlosheimer Frauen viele Veranstaltungen im Laufe der Zeit angeleiert, um dieses Ziel auch erfüllen zu können – und das seit sage und schreibe 36 Jahren.