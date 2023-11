Startschuss in die Session Noswendeler Narren feiern Mordssause

Mit Stimmungsliedern und Krachern aus den modernen Internet-Medien hielten Vorstand, Elferrat und Gardemädchen des Karnevalsvereins Graad see lääds Noswendel mit Obernarr Frank Dönnemeier an der Spitze im heimischen Faleven (vormals Hecken) einen großartigen Einzug, um mit einer stimmungsvollen Sause die närrische Session standesgemäß am Elften im Elften zu eröffnen.