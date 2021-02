Unsere Mundart-Kolumne : On hopp! - es dä Schloofer fort

Unsere Autorin Karin Klee erzählt von einem turbulenten Krankenhausaufenthalt ihres Mannes.

Aprops: Domols, wie sich noch net grad all Krankehäiser en dä Näh doodrendiert horre – voär drei Joähr –, han ich mei Mann aach em Schloofer fortbraat. Bei uus woär de Gripp ze gang, mir woäre bis dohi net geje Influenza geimpft. Iärscht ha mä uus neischt Beeses gedaat. Iwwermo awwer woär et zimmlich äklisch, schlemmer noch wie wenn dä Onkel Pit ze Besouch kemmt o nemmi geh ma. Mä ha nur noch gekorrert o hoch Fiewer gehaat, et es o es net besser gä. Wie ich mei Mann endlich egepackt o bei de Dokter geschlääft hot, hat der ne direkt ent Krankehaus no Losem gescheckt. Doärt woär Land enner: Mensche o Better off de Flure, Doktre, Schweschdre o Pfleger enner Druck, iwwerall lauter Notfäll. Nomeddes hot jerer e Zemmer off Station.