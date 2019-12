„Cleo“ in Wadern : „Cleo“ erzählt modernes Berlin-Märchen

Wadern Zur Vorstellung in Wadern kommt auch Johannes Louis aus Weiskirchen, der bei dem Film die Kamera geführt hat.

Der Film „Cleo“ läuft am Sonntag, 22. Dezember, bei freiem Eintritt in den Lichtspielen Wadern. Beginn ist um 17 Uhr. Als Gast kommt der aus Weiskirchen stammende Kameramann des Films, Johannes Louis, der einen Einblick in die Produktion von „Cleo“ geben wird.

Johannes Louis begann 2006 sein Kamera-Studium an der Filmuniversität Babelsberg, welches er 2011 mit Auszeichnung beendete. Bereits 2011 konnte er den First Steps Award für den besten Kurzfilm gewinnen. Nach seinem Studium knüpfte er an diesen Erfolg an. Der Film „Lamento“ war in der Auswahl für die Perspektive Deutsches Kino bei der Berlinale 2014 und „Männer zeigen Filme und Frauen ihre Brüste“ unter der Regie von Isabell Šuba wurde mit dem „Preis für den gesellschaftlich relevanten Film“ beim Filmfestival Max Ophüls Preis 2014 ausgezeichnet. 2016 bekam Johannes Louis den Deutschen Kamerapreis in der Kategorie „Kurzfilm“.