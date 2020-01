Heimatkalender von Morscholz : Ein Ort auf zwölf Kalender-Blättern

Morscholz Die vierte Auflage des Heimatkalenders von Morscholz ist jetzt erhältlich. Die einzelnen Bilder zeigen dorftypische Motive.

„Viele von unseren Mitbürgern werden sich selbst auf so manchem Bild erkennen, oder aber auch Familienmitglieder oder Bekannte und Freunde aus der Verwandtschaft oder Nachbarschaft“, sagt Wollscheid. Einen Blick in die Vergangenheit wirft bereits das Titelbild, das an Generationen früherer Tage erinnert. Einige leben schon nicht mehr, andere gehören heute der ältesten Generation an. Auf den zwölf Monatsblättern ist unter den entsprechenden Tagen der Veranstaltungskalender des Ortes aufgelistet.