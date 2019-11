Kino in Wadern : Mit der SPD auf Zeitreise gehen

Der Juso-Filmmarathon geht am Samstag, 16. November, in eine neue Runde. Dieses Mal läuft eine bekannte Zeitreise-Trilogie in den Lichtspielen Wadern. Los geht es um 15 Uhr mit Teil eins. Teil zwei startet um 17.30 Uhr.

Bevor Teil drei um 20 Uhr beginnt, soll es eine Pizza-Pause geben.