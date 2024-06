Mit viel Rhythmus und vielen Klängen Bei der „Jungen Bühne“ ging es richtig rund

LOCKWEILER Vor zehn Jahren startete die Musikschule im Landkreis Merzig-Wadern (KMS) in den Kindertageseinrichtungen (Kitas) des Grünen Kreises das kostenlose Förderangebot „Früh übt sich“. Dabei erhalten Kinder bereits in frühen Jahren die Chance, mit Musik in Berührung zu kommen. Bewegungsspiele, Tänze, Lieder, Klanggeschichten, Improvisationen und rhythmische Aktionen fördern ihre Entwicklung auf vielfältige Weise. Zudem können musikalische Talente in der prägenden ersten Lebensphase am besten gefördert werden. Auch das soziale Miteinander wird positiv beeinflusst. Denn beim gemeinsamen Musikunterricht erleben sich die Kindergartenkinder als wertvollen Teil einer Gemeinschaft, die durch die Freude an der Musik zusammenwächst. Nach siebenjähriger Pause präsentiert die Kreismusikschule in diesem Jahr eine Neuauflage des musikalischen Förderprojektes unter dem Titel „Junge Bühne“. Mit einer großen Veranstaltungsreihe zeigen neben den Kita-Kindern auch Grundschüler, was sie im gemeinschaftlichen Unterricht mit den Pädagogen der Kreismusikschule gelernt haben. In jeder der sieben Kreis-Kommunen findet eine öffentliche Aufführung unter Schirmherrschaft des jeweiligen Bürgermeisters statt.