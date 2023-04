Fußball-Verbandsliga FC Noswendel Wadern gelingt Befreiungsschlag

Damit hatten wohl die wenigsten der etwa 200 Zuschauer am Christianenberg gerechnet: Mit einer überragenden Leistung fegte der Tabellenzwölfte FC Noswendel Wadern am Sonntag den Tabellenzweiten 1. FC Riegelsberg mit 4:1 (3:1) vom Platz – und feierte im Abstiegskampf der Fußball-Verbandsliga Süd-West einen wichtigen Sieg. Großen Anteil daran hatte Julian Müller, der an drei der vier Tore der Gastgeber beteiligt war. In der sechsten Minute bereitete der Mittelfeldspieler das 1:0 durch Patrick Kirsch vor. Nach dem Ausgleich der Gäste durch Rouven Lenhard (24. Minute) brachte Müller den FC Noswendel Wadern in einer kritischen Phase auf die Siegerstraße. Als die Gäste näher an der Führung dran waren, sorgte er mit einem Doppelpack in der 33. und 43. Minute für einen 3:1-Vorsprung. „Nach dem Ausgleich hatten wir etwas Glück“, gab der FC-Spielausschuss-Vorsitzende Patrick Paulus zu.