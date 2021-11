In der Halloween-Nacht : Jugendliche sprühen Graffiti am Freizeitzentrum in Noswendel

Jugendliche sprühen Graffiti am Freizeitzentrum in Noswendel

Noswendel Eine Gruppe Jugendlicher haben am Samstagabend Teile des Freizeitzentrums mit Graffiti besprüht und konnten von der Polizei gestellt werden.

Drei Jugendliche haben an Halloween Teile des Freizeitzentrums in Noswendel mit Graffiti besprüht. Nachdem die Gruppe im Alter zwischen 12 und 16 Jahren am Samstagabend ihre Graffiti an der Freiluftbühne, einem Bagger und einem Altpapiercontainer angesprüht hatten, konnten sie von der Polizei ausfindig gemacht werden, heißt es in einer Mitteilung. Die Jugendlichen aus Wadern und Nonnweiler zeigten sich laut Polizei reumütig und einsichtig, nachdem bei ihnen Sprühdosen festgestellt wurden.