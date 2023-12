Jugendkirche Mia und Ostergarten Wadrill spenden an Tafel Wadern Spende an Tafel kommt Kindern zugute

Noch war es relativ ruhig an diesem Dienstagvormittag im Gebäude der Tafel Wadern in der Gerichtsstraße 12a. Die im Jahre 2006 ins Leben gerufene Einrichtung steht in Trägerschaft der Caritas Saar-Hochwald und hat die Aufgabe übernommen, Menschen mit geringem Einkommen mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs zu unterstützen. Einige ehrenamtliche Helferinnen und Helfer waren damit beschäftigt, Kisten und Kästen zu ordnen, um die später angelieferten einwandfreien Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden konnten und von Discountern oder anderen Geschäften gespendet wurden, zu kontrollieren und dann einzusortieren, um damit am frühen Nachmittag ab 12.30 Uhr ihre bedürftigen Familien und Personen bedienen zu können.