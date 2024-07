Anlass für ein Sommerfest Büschfelder Jugendclub feiert Jubiläum

Der Freie Jugendclub Büschfeld wurde am 7. März 1974 gegründet und feiert anlässlich des 50-jährigen Jubiläums vom 11. bis 14. Juli 2024 ein großes Sommerfest. Dies ist sicherlich ein Anlass, sich auf eine Zeitreise in das Jahr 1974 zu begeben. Damals hatten sich Jugendliche aus Büschfeld dazu entschlossen, neben dem damaligen katholischen Jugendclub noch einen eigenen, eben „Freien“ Jugendclub zu gründen. „Dieser Plan ging auf, und so konnte unter Mithilfe und mit großem Engagement des Ehrenmitgliedes Erika Holzer am 7. März 1974 die Unterschrift im Rathaus und somit auch die Eintragung des Freien Jugendclub Büschfeld gefeiert werden“, wirft der heutige Vorsitzende Max Morbe einen Blick in die Chronik.