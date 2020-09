Kostenpflichtiger Inhalt: Jubiläumswanderung bei Wadrilltal : Auf Erkundung in der heimatlichen Natur

Mit viel Begeisterung waren etliche Mitwanderer zur Hochwald-Alm gekommen (nur ein Teil davon auf dem Foto), um das 40-jährige Bestehen des Naturparks Saar-Hunsrück mit einer Expedition über die Traumschleife Almglück mitzufeiern. Foto: eb

Wadrilltal Zum 40-jährigen Bestehen des Naturparks gibt es in den zugehörigen Kommunen derzeit Expeditionen – so auch in Wadern.