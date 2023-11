Sessionsauftakt Ein neuer Ehrenstockbauer betritt die Bühne

Zum närrischen Festakt der Ernennung des 31. Ehrenstockbauern hatte die Karnevalsgesellschaft „Mir gen us net“ Wadern von 1897 in den Pfarrsaal der Kirchengemeinde eingeladen. Die Moderation der Zeremonie lag in den Händen der KG-Vorstandsmitglieder Nadja Marmitt und Gabriel Hausen. Josef ‚Josi‘ Koch aus Wadrilltal wurde mit Schwur und Eid – stets der ‚sozietas carnevalis‘ zu dienen, die Farben grün, gelb und rot zu ehren sowie jedem Trauerklos zu wehren – den entsprechenden Insignien – blaues Bauernwams, weißer Bauchstrick, rote Halsschleife und schwarzer breitrandiger Hut – sowie Ehrenurkunde und dem Orden „Waderner Knubben“ in den erlauchten Kreis der Ehrenstockbauern aufgenommen und ist nunmehr der 31. Würdenträger dieser alten Zunft. „Diese besondere Auszeichnung erhalten Mitbürger der Hochwaldmetropole, die sich in ganz besonderem Maße und großem Engagement um die Stadt Wadern verdient gemacht haben, und somit dem Stockbauernbild früherer Tage gleichkommen“, betonte Moderator Gabriel Hausen, der die Gästen zuvor mit einem detaillierten Streifzug durch die Historie an die Bedeutung der Stockbauern in der Herrschaft Dagstuhl erinnerte.