Jochen Kuttler hat die Bürgermeisterwahl in Wadern klar gewonnen. Der parteilose 53-Jährige hat die Wahl für das Amt des Verwaltungschefs sehr eindeutig für sich entschieden. Stattliche 7509 Stimmen von 12 978 möglichen Wählerinnen und Wählern (62,9 Prozent), haben dem alten und zugleich neuen Bürgermeister ihre Stimmen für eine weitere zehnjährige Amtszeit gegeben. Gegenkandidatin Dr. Kathrin Müller (CDU), ebenso wie Kuttler wohnhaft in Nunkirchen, kam auf 3357 Stimmen (34,4 Prozent). „Ich freue mich unbändig über dieses tolle Ergebnis, das eine Bestätigung für den zukunftszugewandten Kurs ist, den wir seit zehn Jahren fahren“, sagte Kuttler. Und weiter: „Wir haben in den letzten zehn Jahren viel erreicht, das habe ich vor allen Dingen auch einem tollen Verwaltungsteam zu verdanken und den vielen Menschen, gerade auch aus meinem privaten Umfeld, die mir die Treue gehalten und mich massiv unterstützt haben. Jetzt muss ich das erst mal sacken lassen.“ Gegenkandidatin Dr. Müller gratulierte dem Kuttler zur Wahl. „Ich selbst habe leider nicht genügend Stimmen bekommen, um ins Rathaus einziehen zu können. Darüber bin ich natürlich nicht froh, aber doch nur mäßig enttäuscht“, sagte die unterlegene Kandidatin. Aber die über 3300 Stimmen, die sie bekommen habe, zeigten ihr, dass es richtig und wichtig war, den Mut zur Gegenkandidatur gehabt zu haben. „Denn nur so hatten die Bürger überhaupt eine Alternative bei der Wahl.“