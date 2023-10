Job-Entdecker-Projekt Graf Anton Schule Wadern Waderner Schüler erproben sich als Job-Entdecker

Mit der Job-Entdeckerbörse, die in Zusammenarbeit der Graf-Anton-Schule Wadern mit dem Wirtschaftsverband (WVW) Wadern-Weiskirchen aus der Taufe gehoben wurde, ist wohl eine Erfolgsgeschichte entstanden. Knapp 20 Arbeitgeber und Dienstleiter stellten ihre Betriebe sowie Arbeits- und Auszubildendenplätze an einem Tag innerhalb der Schule vor (die SZ berichtete). „Beiderseits, von unseren Schülern, die alle von diesem neuen und wohl einmaligen Projekt begeistert waren, sowie von den Betrieben, die über das Interesse der Schüler und ihrer guten Vorbereitung erstaunt waren, haben wir nur positive Rückmeldungen über diesen ersten gemeinsamen Tag an der Schule erhalten“, berichtet Claudia Zimmer, die für dieses Projekt zuständige Lehrerin.