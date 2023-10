Job-Entdecker-Projekt Graf Anton Schule Wadern Schritt für Schritt von der Schule zum Job

Regionale Angebote an beruflichen Ausbildungsmöglichkeiten in über 20 teilnehmenden Betrieben, Firmen, Dienstleistern und Behörden gab es vergangene Woche für interessierte Schülerinnen und Schüler in der Graf-Anton-Schule in Wadern. „Damit sollen Weichen für eine berufliche Zukunft unserer Schüler gestellt werden“, sagten die hierfür verantwortlichen Lehrerinnen Claudia Zimmer und Nadine Bauer im SZ-Gespräch. Gemeinsam mit dem Wirtschaftsverband Wadern Weiskirchen (WVW) hatten sie erstmals ein Job-Entdecker-Projekt für die Schuljahrgänge acht, neun und zehn entwickelt, das an die Stelle früherer Ausbildungsmessen anknüpfte, und in dem sich die Schüler jetzt in vier Stufen über die Angebote an Ausbildungsplätzen der Unternehmen informieren, und dazu im Rahmen von lockeren Gesprächen auch austauschen und kennenlernen sowie auch erste Kontakte knüpften konnten.