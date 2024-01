Trotz schwieriger Rahmenbedingungen Bad-Umbau, Neubaugebiete, PV-Anlagen: Bürgermeister von Wadern blickt auf ereignisreiches Jahr 2023 zurück

Auf ein ebenso spannendes wie herausforderndes Jahr blickte der Waderner Bürgermeister Jochen Kuttler (Pro Hochwald) in seiner Jahresabschlussrede zurück. Und verzahnte dabei die Ereignisse in der Welt mit denen in der Hochwaldkommune. Beim Thema Flüchtlinge etwa tue die Stadt ihr Möglichstes, um die Menschen unterzubringen. „Mittlerweile haben wir weit über 100 Unterkünfte angemietet, eine Zahl, die manche Wohnungsbaugesellschaft nicht aufweisen kann“, sagte Kuttler. Allerdings werde es immer wahrscheinlicher, dass die Stadt auf Container ausweichen müsse, um nicht dauerhaft und umfassend Mehrzweck- und Sporthallen zu belegen.