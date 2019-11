Neuer Kalender : Wadriller Schulgeschichte auf zwölf Blättern

Ein erstes Exemplar des Jahreskalenders 2020 der Geschichtswerkstatt Wadrilltal, der sich mit dem 50. Geburtstag des Schulgebäudes Wadrill beschäftigt, übergibt Initiator Albert Räsch (lins) an Schulleiterin Vanessa Mühlhausen (Zweite von links), an das Lehrerkollegium und einige Schüler. Foto: eb

Wadrilltal Die Mitglieder der Geschichtswerkstatt um Albert Räsch widmeten den Jahreskalender dem runden Geburtstag des Schulgebäudes.

Die Federführung hatte erneut Vorstandsmitglied Albert Räsch inne, der den dritten Kalender über den neuen Waderner Stadtteil für die Bevölkerung der drei Orte herausgebracht hat. „Der Kalender erinnert an dieses Schuljubiläum und stellt auf den zwölf Kalenderblättern die Klassen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern vor, die zwischen 1959 und 1978 in diesem damals neuen und attraktiven Schulgebäude zumindest einen Teil ihrer Schulzeit verbracht haben, nämlich die Schuljahrgänge von 1944 bis 1968“, sagt Räsch. „Die drei alten Gebäude waren heruntergekommen und für einen geordneten Schulbetrieb kaum noch geeignet.“ Dazu gibt es ein Zusatzblatt, das Klassenfotos der Jahrgänge 1938 bis 1941 im Jahr 1948 zeigt. Auch die Einweihungsfeierlichkeiten sind darauf abgebildet.

Der großformatige Kalender wird in der Schule, im Friseursalon Schuh, im Brotkörbchen, in der Bäckerei Nickels (alle Wadrill) sowie im Haco und in der Bücherhütte (Wadern) zum Kaufpreis von acht Euro angeboten.

Für das Titelbild haben sich die heutigen Schüler und ein Lehrer der Standorte Wadrill und Steinberg am Jubiläums-Schulfest vor dem ehemaligen Haupteingang aufgestellt. Genau an dieser Stelle erfolgte vor 60 Jahren die feierliche Einweihung und Schlüsselübergabe der neuen Schule. Rektor der neuen Schule war Lehrer Eduard Schuh. Neben den Jahrgangsbildern und Klassenfotos gibt es auf den einzelnen Blättern noch Informationen zum Schulwesen, ebenso Bilder von Klassenfahrten und dazu kleine farbenfrohe Illustrationen, die von den heutigen Viertklässlern gemalt wurden.

So sind zum Beispiel die einzigen Wadriller Drillinge Josef, Winfried und Friedbert Klein abgelichtet, von einem anderen Kalenderblatt grüßt eine Gruppe Theaterspieler. Weiter ist aufgelistet, dass 1971 die Katholische Volksschule auf Beschluss des Kultusministeriums in eine Grundschule für die ersten vier Schuljahre umgewandelt wurde, da in zehn Klassen 326 Schüler von neun Lehrern unterrichtet wurden und in den höheren Klassenstufen kein geordneter zweizügiger Schulbetrieb möglich gewesen wäre. Der Widerstand der Eltern, die sogar versuchten, eine Katholische Privatschule Wadrill einzurichten, musste aufgegeben werden, weil das Bistum den notwendigen Rückhalt nicht gewährte. Die Klassenstufen fünf bis neun wurden der Hauptschule in Wadern zugewiesen.