Gans besonderes Filmfestival Zum Doppel-Geburtstag gibt es ein Filmfestival

STEPHAN LUCKHARDT Ich würde als Favorit The Devil’s Carnival wählen. Nicht weil ich denke, dass es der beste Film in unserem Programm ist, sondern weil es meines Wissens eine Deutschlandpremiere für The Devil’s Carnival bedeutet. Für die Vorführrechte musste ich etwas Detektivarbeit betreiben. Am Ende konnte ich den Lizenzinhaber Cleopatra Entertainment in Los Angeles überzeugen, die Vorführrechte an uns und das Kino Lichtspiele in Wadern zu geben.