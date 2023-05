Interview Jochen Kuttler Wadern als „Perle in Süddeutschland“

„Die Kleinstadt Wadern befindet sich im idyllischen Hunsrückvorland am Rande des Schwarzwälder Hochwaldes.“, so steht es geschrieben im Internet-Portal „reisereporter“, mit zahlreichen Ausflugstipps und der Empfehlung: „Diese Perle des Hochwaldes musst du gesehen haben.“ Damit zählt Wadern laut „reisereporter“ zu den Perlen Süddeutschlands, die südlich des Mains gelegen sind und die es aufgrund ihrer Schönheit und Geschichte sowie ihrer idyllischen Lage und Struktur zu besuchen gilt. Im gleichen Atemzug werden unter anderem Bernkastel-Kues und Cochem an der Mosel, Blaubeuren in Baden-Württemberg und Meersburg am Bodensee, Berchtesgaden und Füssen in Bayern sowie Rothenburg ob der Tauber genannt. Im Saarland gehört nur noch Ottweiler zur elitären Aufzählung. Die SZ hat Bürgermeister Jochen Kuttler gefragt, was er zu dieser Einschätzung und Empfehlung zu sagen hat.