Vernissage am Montag Im Spannungsfeld von Licht und Schatten

Lukas Kramer wurde 1941 in Saarbrücken geboren. Er absolvierte von 1958 bis 1962 ein Studium an der Werkkunstschule Trier, dem schlossen sich weitere Studiengänge an der 1963/65 Ecole des arts décoratifs in Strasbourg (1963-1965) und dem 1965/67 Istituto di belle Arti in Urbino (1965 bis 1967) an. 1982 bekam er ein Stipendium in der Cité des arts in Paris. Kramer wurde mehrfach für sein künstlerisches Werk ausgezeichnet, so erhielt er 1982 den Kunstpreis der Stadt Saarbrücken und 1984 den Ramboux-Preis der Stadt Trier, Er war auch Gegenstand eines Fernsehfilms, der den Titel „Blackout, die Nachtbilder des Lukas Kramer“ trägt. Der 45-minütige Film entstand unter der Regie von Georg Bense. 1997 erhielt Kramer den Albert-Weisgerber-Preis der Stadt St. Ingbert.