Zwischen zehn und 80 Jahren Kreativtag soll Frauen auch Entspannung bringen

Über 30 Frauen im Alter zwischen zehn und 80 Jahren haben an dem zweiten Kreativtag für Frauen im Pfarrheim in Wadrill ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. In Gruppen von bis zu zehn Personen versuchten sich die Teilnehmerinnen an jeweils einem von vier angebotenen Workshops. Entscheiden konnten sie sich zwischen persischem Kochen, kreativem Schreiben, Aquarellmalerei und Makramee.