Verteil-Aktion vorm Rathaus : Schutzmasken werden in Wadern gratis verteilt

Wadern Am heutigen Freitag, 29. Mai, werden zwischen 9 und 11 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in Wadern von der Ehrenamtbörse des Landkreises Merzig-Wadern wieder Mund-Nase-Schutzmasken sowie Stoff zur Selbstanfertigung solcher Schutzmasken ausgegeben.

Eine ähnliche Verteil-Aktion hatte es zuletzt am Dienstag beim Landratsamt in Merzig gegeben. Seit einigen Wochen bereits stellt der Landkreis auf diesem Wege der Bevölkerung Masken zur Verfügung.

Ehrenamtliche Helfer haben laut Angaben der Kreisverwaltung außerdem die Möglichkeit, am Stand kostenlose Stoffe und Gummibänder zur Herstellung neuer Masken zu erhalten. Das Material wurde im Rahmen der Aktion „Flinke Finger für helfende Hände“ vom Umweltministerium zur Verfügung gestellt. Die fertigen Masken können im Landratsamt, Bahnhofstraße 44, in Merzig abgegeben werden und gelangen so wieder in Umlauf.