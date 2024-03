Weitere Demos sollen folgen Waderner feiern buntes Fest für die Demokratie

Am Rand des Marktplatzes flattern Wunschzettel auf Wäscheleinen, darauf steht: „Für ein demokratisches Miteinander“ oder „Herzlichkeit-Empathie“ und auch „Grundrechte für alle“. Geschrieben wurden sie von Teilnehmern der Demo für Demokratie und einen bunten Hochwald, die sich auf dem Waderner Marktplatz zusammengefunden haben. Erst vor vier Wochen haben sich Bürger zu dem Bündnis „Der Hochwald bleibt bunt“ zusammengeschlossen, und ihrem Aufruf für Demokratie einzustehen folgen auf Anhieb 250 Personen. Oliver Zitzmann, einer der Organisatoren, erzählt, dass sich in kürzester Zeit 31 Organisationen und Parteien dem Bündnis angeschlossen haben: „Wir wollen ganz bewusst für etwas sein, statt nur gegen die AfD zu demonstrieren.“ Trotzdem gab’s auf einigen Plakaten eindeutige Aussagen gegen die rechtsextreme Partei. Das war aber die Ausnahme. Viele hatten sich kreativ mit dem Thema auseinandergesetzt und „boten Nachhilfe in Geschichte“ oder forderten „Lillifee statt AfD“. Einträchtig sangen 250 Demonstrierende auf dem Waderner Marktplatz fröhlich zur Musik von „Oh Champs Elysée“, einem Titel von Joe Dassin, „der Hochwald bleibt bunt … die Freiheit und Demokratie riskieren wir nie.“ Das Bündnis hatte vorab auf seiner Internetseite den Text zum Ausdrucken und Mitnehmen bereit gestellt. Das Orgateam trug zum Start die Charta des Bündnisses vor, in der sie erklärten: „Wir stehen für Menschenwürde und die Vielfalt unserer Gesellschaft.“ Das unterstützt auch Emily Vontz, SPD. Sie vertritt den Hochwald im Bundestag, ist die jüngste Abgeordnete in Berlin und berichtete, wie abwertend sie als junge Frau von AfD-Bundestagsmitgliedern angegangen wird: „Ich will mir nicht den Vorwurf machen lassen, nichts getan zu haben, das hat meine Generation bereits einmal gehört.“ Therese Kahlert hat sich mit 91 Jahren dem Bündnis angeschlossen und berichtete von der Fluchtgeschichte ihrer Familie in den 50er Jahren. „Ich habe allen Grund, hier zu stehen, ich habe die vergangenen 78 Jahre in Frieden und Freiheit verbracht, und das soll so bleiben“, ruft die alte Dame den Demonstrierenden zu.